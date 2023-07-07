На Крымский мост появилась очередь из 260 машин со стороны Керчи

Очередь на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края сменилась затором со стороны полуострова. Сейчас в пробке стоят около 260 машин, говорится в созданном властями Кубани Telegram-канале «Главный мост».

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Сообщается, что время ожидания может составить более часа. При этом со стороны Тамани очереди на досмотр нет.

С 1 июля на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края наблюдались заторы. 3 июля пробка достигла 13-ти км. Власти региона обсуждали проблему с президентом РФ Владимиров Путиным. В итоге ее удалось решить.

Татьяна Ручкина

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