Прибыль остается только в памяти

Крупнейший в мире производитель чипов памяти Samsung прогнозирует падение операционной прибыли на 96%, такими данными поделилась сама компания. IT-гигант ожидает ее снижения во втором финансовом квартале. The Wall Street Journal связывает потери лидера сегмента с тем, что сектор компьютерной памяти в принципе переживает не лучшие времена. Его почти не затронул всплеск интереса к искусственному интеллекту, который помог поднять котировки других IT-гигантов, например, Nvidia. В результате сегмент в этом году может стать худшим в отрасли, его выручка упадет на треть, добавляет издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

Но не стоит переоценивать неудачи Samsung, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Рынок памяти переживает не лучшие времена. Видимо, в первую очередь все-таки повысился спрос на графические, традиционные процессоры, а рынок памяти остался без драйвера роста. Его специфика в том, что новые технологии появляются довольно часто. Постоянно возникает все более производительная, быстрая, объемная память.

Сначала цены на нее достаточно высокие, но затем они быстро падают. Конкуренция несколько раз в пару лет роняет стоимость этой памяти. Но надо иметь в виду, что пока речь идет только о падении операционной прибыли, а не выручки. Это просто значит, что производство чипов памяти становится бесприбыльным занятием. Изготавливают и продают почти по себестоимости эту электронику, вкладывают много в разработку следующих поколений, которые, возможно, принесут прибыль».

Правда, в текущем падении операционной прибыли есть и вина самой компании Samsung, уверен главный редактор портала vilianovcom Сергей Вильянов: «Samsung действительно в течение долгого времени оставался если не монопольным, то очень крупным поставщиком оперативных модулей, памяти, flash-памяти, которые использовались вообще везде.

Многие производители модулей памяти покупали ее у Samsung и Micron. Но у второго приобрести было труднее, поэтому первый являлся мейнстримовым поставщиком.

Но где-то с 2020-го на рынок вышли китайцы, которые наладили производство оперативной и flash-памяти с нуля. Потребность в чипах Samsung сильно снизилась, диктовать свои условия компания уже не могла. Это привело к ценовой войне.

Корейцы начали уменьшать стоимость, китайцы ее тоже не поднимали. Поэтому сейчас цены на память находятся на невероятно низком уровне, причем это касается как оперативной, так и flash-памяти. В первую очередь речь идет об SSD, то есть цены на терабайт упали просто кратно за последнее время, и поводов для роста не наблюдается. Samsung просто переоценила свое положение на рынке, и вместо того, чтобы осваивать новые ниши, взаимодействовать с производителями памяти, она долго почивала на лаврах».

Тем временем Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked. Она состоится 26 июля. Ожидается, что компания по традиции представит обновленные складные смартфоны. Кроме того, на презентации могут показать часы и планшеты.

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Сабина Адлейба