В июне на Кубани одобрили проекты семи соцобъектов

В июне в Краснодарском крае пять детских садов и две школы получили положительные заключения экспертизы. Теперь муниципалитеты будут подавать заявки на финансирование и проводить конкурсные отборы подрядчиков для строительства соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Два дошкольных учреждения каждый по 350 мест планируют построить в станице Елизаветинской и еще два в поселке Краснодарском и по улице Ягодина. Также положительное заключение получил проект детского сада на 150 мест по улице Калараша в Туапсе.

Экспертиза одобрила проект школы на 1550 мест по улице Профессора Малигонова в Краснодаре. Положительное заключение также получил объект на 550 мест по улице Ленина в Горячем Ключе.

Татьяна Ручкина

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