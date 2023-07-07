В Краснодаре 1 сентября планируют открыть краевой центр раннего физического развития детей

В Краснодаре 1 сентября намерены открыть краевой центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Анна Минькова, отметила, что это очень востребованный объект для региона. Интерес среди жителей уже можно оценить по открывшейся записи. Сейчас в здании центра завершают работы и монтаж оборудования. В центре дети смогут записаться на занятия по плаванию, самбо, рукопашному бою, дзюдо, тхэквондо, спортивной борьбе, акробатическому рок-н-роллу, художественной и эстетической гимнастике, а также шахматам и компьютерному спорту.

В состав комплекса входят восемь многофункциональных спортзалов, два бассейна, тренажерный зал, зона восстановления спортсменов и зал для физкультурных и спортивных мероприятий с трибунами. В центре организуют зону спортивного тестирования, учебные классы для программ раннего развития детей и конференц-зал с демонстрационным экраном. Кроме того, для спортсменов там строят гостиничный комплекс, буфет, административно-бытовые помещения и подземный паркинг.

Татьяна Ручкина

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