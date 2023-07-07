В Севастополе похоронили погибшего в спецоперации гвардии старшего сержанта

В Севастополе прошла церемония прощания с гвардии старшим сержантом Андреем Костяновым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Андрей Костянов родился в поселке Советское в Крыму. Окончил техникум гидромелиорации и механизации Крымского государственного агроуниверситета по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 2015–2016 годах он служил в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты гранатометчиком.

После он стал командиром десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода. Был награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» и медалью «За воинскую доблесть II степени».

Андрей Костянов погиб, выполняя поставленные задачи СВО на Запорожском направлении.

6 июля в Севастополе прошли похороны разведчика-пулеметчика Романа Герасимука и корабельного старшины Константина Пепеляева. 7 июля стало известно о гибели 26-летнего жителя Туапсинского района Виталия Баладурина.

Татьяна Ручкина

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