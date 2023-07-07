Дело о смертельной аварии с двумя пострадавшими детьми в Славянском районе передадут в СКР

Из-за вызванного общественного резонанса следователи инициировали вопрос о передаче в следственные органы уголовного дела о ДТП в Славянском районе, в котором один человек погиб и семь пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Авария произошла 7 июля около 5 часов на автодороге А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк». 32-летний водитель Mazda двигался со стороны Славянска-на-Кубани в сторону Темрюка. При обгоне попутного транспорта он съехал с проезжей части встречной полосы на обочину, потерял управление и столкнулся с Nissan и Renault. От столкновения последний автомобиль откинуло на встречную полосу, и машина совершила касательный удар о прицеп «Камаза». В результате аварии водитель Mazda погиб на месте, четверо его пассажиров, включая детей трех и четырех лет, были госпитализированы. Также в больницу доставили водителя и пассажира машин Nissan и Renault.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). После передачи уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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