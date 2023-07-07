В Каневском районе при столкновении шести машин пострадали четыре человека

В Каневском районе произошла авария с шестью машинами. В ней пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Камаза» столкнулся с впереди движущимся Hyundai. Легковушка по инерции столкнулась с впереди движущейся Subaru, которую от удара отбросило на встречную полосу, где обе иномарки врезались в большегруз Volvo. После столкновения «Камаз» продолжил движение и врезался в движущийся в попутном направлении грузовой Mercedes. Водитель «Газели», который уходил от столкновения с «Камазом» сбоку, не успел сманеврировать.

В результате ДТП с тяжелыми травмами была госпитализирована водитель Hyundai. Травмы различной степени тяжести также получили водитель и два пассажира Subaru, среди которых 10-летний ребенок.

Правоохранители проводят проверку. Движение по автодороге уже восстановлено.

Татьяна Ручкина

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