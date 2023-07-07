В Усть-Лабинске на территории частного дома нашли тело полицейского

В Усть-Лабинске на территории частного дома было обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Причина смерти не раскрывается. Известно, что речь идет о 37-летнем сотруднике местного отдела внутренних дел. Ряд СМИ утверждает, что полицейский якобы покончил с собой. Его обнаружили мертвым во дворе дома 3 июля.

«По факту произошедшего руководством ОМВД России по Усть-Лабинскому району назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств случившегося»,— отметили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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