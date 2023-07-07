В Краснодаре будут судить пару за нападение на школьниц в ПВЗ Wildberries

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сожителей, напавших на школьниц в одном из пунктов выдачи товаров Wildberries в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Вечером 11 марта 2023 года 36-летний мужчина и его 35-летняя сожительница в состоянии алкогольного опьянения зашли в ПВЗ на улице Рахманинова. Там они случайно встретили 13- и 14-летнюю девочек, которые, как показалось паре, их обсуждали. Женщина сначала напала на одну из школьниц, схватила ее за волосы и повалила на пол, а затем применила физическую силу ко второй девочке. После вместе с сожителем они протащили ее по полу на улицу и избили, причинив ссадины и кровоподтеки. Кроме того, мужчина разбил мобильный телефон одной из девочек, причинив 20 тыс. руб. ущерба.

В отношении пары было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Мужчина также обвиняется в умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Пара полностью признала свою вину. Мужчина находится под стражей, его сожительнице избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, из-за наличия у нее грудного ребенка. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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