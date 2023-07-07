Загрузка отелей Новороссийска в июле выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Июль раскуплен на 72% (аналогичный период прошлого года — 65%). Фактическая загрузка гостиниц и иных средств размещения нашего города по состоянию на сегодняшнее число составляет 77%, что на 6% выше уровня прошлого года»,— отметили в мэрии.

По предварительным подсчетам, в летнем сезоне Новороссийск примет 1,7 млн туристов. Для них будут работать 172 средства размещения, 10 общегородских пляжей и 17 объектов туристского показа.

В Геленджике средства размещения в июле и августе забронированы на 86 и 81,6% соответственно, а в сентябре на 68,5%.

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что средства размещения Анапы на данный момент практически заполнены туристами на 100%.

В Сочи в июне средняя загруженность отелей составляла 80–85%. В некоторых отелях — 100%, в большинстве объектов эконом-класса — на уровне 50%.

Наталья Решетняк

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