На Кубани вывод жилья на рынок сократился на 22%

В июне в Краснодарском крае на рынок было выведено 66,2 тыс. кв. м жилья. Это на 22,4% меньше, чем месяцем ранее, следует из данных «Единого ресурса застройщиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По выводу жилья в июне Кубань занимает 17-е место в России. В регионе было введено в эксплуатацию шесть домов на чуть более 1,2 тыс. квартир. Лидером рейтинга по этому показателю стала Москва — 267,8 тыс. кв. м. Второе и третье места заняли Московская область (236,6 тыс. кв. м.) и Санкт-Петербург (218,2 тыс. кв. м).

При этом по количеству выведенных объектов лидером стала Новосибирская область — 26 домов на 4,1 тыс. кв. На четвертом месте по этому показателю оказался Крым — 16 объектов на 2,1 тыс. квартир. Их общая площадь составила 99,8 тыс. кв. м — по этому показателю республика заняла 14-е место.

В Севастополе в июне был введен в эксплуатацию один дом на 128 квартир. Их общая площадь составила 7,3 тыс. кв. м. Регион занял 70-е место рейтинга.

Всего в июне в России было введено в эксплуатацию 438 домов почти на 79 тыс. квартир. Их общая площадь составляет 3,9 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 8,3% больше. С начала года в России на рынок выведено 2354 объекта, или 428,3 тыс. квартир общей площадью 20,5 млн кв. м, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Татьяна Ручкина

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