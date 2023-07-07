Туристы забронировали более 80% отелей в Геленджике

Средства размещения в Геленджике в июле и августе забронированы на 86 и 81,6% соответственно, а в сентябре на 68,5%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«По состоянию на 1 июля 2023 года Геленджик посетили более 1,1 млн туристов с учетом однодневных посетителей и экскурсантов, численность которых составила 340,3 тыс. человек. Рост к уровню прошлого года составляет 105%»,— отметили в мэрии.

В июне гостей Геленджика принимали 2422 средства размещения. Единовременно на курорте находится около 65 тыс. туристов

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что средства размещения Анапы практически заполнены туристами на 100%.

Власти Краснодарского края рассчитывают, что курорты региона в этом году примут более 17,5 млн туристов.

По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, Геленджик, несмотря на закрытие аэропорта, не только не потерял туристов, но и продемонстрировал прирост отдыхающих на четверть в 2022 году. В этом году эксперт прогнозирует рост турпотока в Геленджике на 20%.

Наталья Решетняк

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