На курортах Краснодарского края прогнозируют формирование смерчей над морем

С 8 по 10 июля включительно на участке от Анапы до Магри существует риск формирования смерчей над морем. Об этом сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С 7 и до 10 июля включительно в регионе ожидаются и другие опасные погодные явления. Речь идет об усилении порывов ветра до 23 метров в секунду, а также ливнях, грозах и граде.

Кроме того, на реках бассейна реки Кубань уровень воды может достичь неблагоприятных отметок. В зоне риска находятся 10 муниципалитетов.

Татьяна Ручкина

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