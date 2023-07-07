На Кубани доля безналичных расчетов при поездках в городском транспорте за год выросла на 10%

Число безналичных расчетов при поездках в общественном транспорте с начала 2023 года выросло на 10% в сравнении с показателями аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В регионе с 2019 года проводят акцию, в рамках которой держатели банковских карт «Мир» могут экономить 8 руб. с каждой поездки. Только в июне владельцы таких карт в общей сложности сэкономили на поездках 13 млн руб. Действие акции продлится до 30 сентября.

«Подобные акции особенно актуальны в летний сезон, когда в край приезжают туристы со всей России»,— отметил первый замминистра экономики Кубани Игорь Красавин.

Скидка также действует при оплате картой, загруженной в смартфон. Воспользоваться ей можно при проезде в троллейбусах, маршрутках или трамваях, оборудованных терминалами безналичной оплаты.

Анастасия Донскова

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