На Кубани собрали 3800 тонн ягод

С начала лета в Краснодарском крае собрали более 1,3 тыс. тонн клубники и почти 2,5 тыс. тонны вишни и черешни. 97% от общего валового сбора приходится на личные подсобные хозяйства, отметили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«У нас работают свыше 100 крупных и средних сельхозпредприятий, более 300 крестьянско-фермерских хозяйств. Ежегодно они производят около 40% урожая в стране. Достигают этого за счет использования современных агротехнологий и отечественной селекции»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что спрос на ягоды регулярно растет. Для поддержки аграриев в 2022 году был принят региональный закон о выделении субсидий на производство в теплицах. Кроме того, фермеры могут получить по грантовой программе «Агростартап» до 3 млн руб. на покрытие 90% затрат на покупку участков, посадочного материала и сельхозтехники, а также строительство или реконструкцию помещений и подключение к инженерным сетям.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram