В Крыму возобновили расследование убийства курсанта школы милиции, совершенного 24 года назад

В Крыму возобновили расследование уголовного дела об убийстве курсанта симферопольской школы милиции, совершенного в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В марте 1999 года 18-летнего курсанта учреждения ранили ножом в живот в кафе «Космос» на улице Гагарина в Симферополе. На молодого человека напал студент медицинского вуза, возмутившийся поведением курсанта, который собирался поздравить с 8 марта девушек за соседним столиком. Долгие годы личность подозреваемого не удавалось установить, однако сотрудники правоохранительных органов установили, что возможный виновник преступления находится в Московской области. Подозреваемого этапировали в Симферополь.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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