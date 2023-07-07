Власти Краснодара рассказали, как дети с Западного обхода будут добираться до школ

В Краснодаре обсудили организацию перевозок школьников с нового учебного года, в том числе в районе Западного обхода. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С 1 сентября подвоз на школьных автобусах будет осуществляться только из пригородных поселений. В остальных случаях для учеников предусмотрены маршруты на городском транспорте.

«Ежегодно у нас вводится по четыре-пять новых школ и идет совершенно естественный процесс — отпадает необходимость в подвозе школьными автобусами. Дети идут учиться в те школы, которые расположены рядом с их домами. Это удобно и безопасно»,— отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Для детей, которые не перейдут в новые школы, а останутся учиться в прежних, организованы беспересадочные маршруты, а также подготовлен запуск новых. Школьников обеспечат бесплатными проездными билетами на 50 поездок в месяц.

К школе №68 в поселке Колосистом подвоз на автобусах будет осуществляться только из хутора Копанского. Ученики, проживающие в районе улиц Средней и Пригородной, смогут использовать городские маршруты №29. Всего на участке курсируют 17 автобусов с интервалом 10-15 минут. Из Садов Калинина к школе будет следовать новый маршрут №83. Дети, проживающие в районе Западного обхода, смогут добраться в школу на автобусе №75.

К школе №99 в Немецкой деревне дети, живущие в районе улиц Пригородной и Средней, смогут добраться на автобусах №29 и №38.

Добраться до школы №106 на улице Марины Цветаевой можно будет на маршрутах №83 от улицы Калинина, №75, №120, №140А и на троллейбусе №4 из района Западного обхода.

Подробные сведения о маршрутах представлены на портале городской администрации.

Анастасия Донскова

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