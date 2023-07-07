В здании правительства Курской области при ремонте обнаружили широкую трещину

Во время работ по ремонту фасада Дома Советов в Курске, в котором расположилось правительство Курской области, обнаружены трещина «с большим раскрытием», разрушения кирпичной кладки, кровельного покрытия и просадка фундамента. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Там пояснили, что дефекты могут привести «к дальнейшим разрушениям фасада».

Дом Советов расположен на Красной площади, 1. Он был построен в 1947 году. Сегодня является памятником сталинской архитектуры 30-50-х годов прошлого века, объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. По данным властей, капремонт здания не проводился 10 лет.

В мае комитет по охране ОКН Курской области обследовал Дом Советов и обнаружил «множественные трещины, следы потеков, потертость красочного слоя». Была обозначена необходимость срочного ремонта. 6 июня началась подготовка к нему, подразумевающая консервационные работы с последующим выходом на текущее обновление.

«В ходе проведения ремонтных работ была выявлена трещина в здании фасада. Специалисты вовремя выявили разрушение, так как трещина была скрыта штукатуркой и визуально незаметна, было внутреннее разрушение фундамента здания. Все необходимые меры принимаем уже сегодня, в ближайшее время все устраним»,— сказал директор областного учреждения «Управление делами администрации Курской области» Александр Душкин.

Алина Морозова