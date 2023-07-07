В Славянском районе начали проверку по факту смертельной аварии с двумя пострадавшими детьми

В Славянском районе начали проверку по факту массового ДТП при котором пострадали двое детей, еще один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла ранним утром 7 июля на автодороге «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк» неподалеку от станицы Анастасиевской. По предварительным данным, житель Краснодара, управляя автомобилем Mazda, двигался по трассе в сторону Темрюка. Мужчина не убедился в безопасности обгона и начал маневр. В результате этих действий произошло столкновение со встречным Nissan. В дальнейшем указанные автомобили столкнулись еще с двумя машинами.

Водитель Mazda погиб на месте, а еще четыре пассажира автомобиля, включая двоих детей, были доставлены в больницу с различными травмами.

Ранее Госавтоинспекция края опубликовала видео с кадрами происшествия.

Анастасия Донскова

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