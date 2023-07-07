Городецкая судоверфь спустила на воду четвертый земснаряд для Речводпути

«Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) спустила на воду несамоходный земснаряд проекта 4395 для ФКУ «Речводпуть», сообщил Росморречфлот. Землесос производительностью 700 м3/час предназначен для ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портальные краны и слип Городецкой судоверфи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Портальные краны и слип Городецкой судоверфи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках контракта строятся четыре земснаряда этого проекта, разработанного ростовским центральны проектно-конструкторским бюро «Стапель». По двум предыдущим контрактам построены три земснаряда «Аркадий Кардаков», «Донской-701» и «Северо-Двинский-701».

Следующие земснаряды отправятся в распоряжение ФГБУ «Канал имени Москвы», «Администрация Амурводпуть» и «Администрация Обь-Иртышводпуть».

Владимир Зубарев