Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино на международных линиях в июне вырос на 64%

Аэропорт Рощино (Тюмень) по итогам июня 2023 года обслужил 259,6 тыс. пассажиров, что на 20% выше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. Во внутреннем сообщении пассажиропоток составил 232 тыс. человек (+16,7%), в международном — 26,2 тыс. (+64,1%)

В целом с начала года пассажиропоток в Рощино вырос на 22,4% и составил 1,1 млн человек. На внутренних авиалиниях за первое полугодие аэропорт Рощино обслужил 1 млн пассажиров (+19,8%), на международных — 88,9 тыс. (+71,2%).

Напомним, к 2027 году тюменский аэропорт реконструируют за 14 млрд руб. В рамках масштабной реконструкции площадь нового терминала увеличится с 27 тыс. до 46 тыс. кв. м. По итогу пропускная способность аэропорта вырастет до 1,9 тыс. пасс./час., а общий годовой объем до 3,8 млн пасс./год.

Напомним, в июне началась реконструкция аэропорта Рощино. В результате площадь аэропорта увеличится почти вдвое — с 27 тыс. до 46 тыс. кв. м., а пропускная способность — втрое, до 1,9 тыс. пасс./час. Реконструкция аэропорта обойдется почти в 14 млрд руб. Работы продлятся четыре года.

Диана Сунагатуллина

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