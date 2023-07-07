Объем финансирования IT-ипотеки на Кубани за год вырос на 25%

Объем финансирования IT-ипотеки на Кубани за прошедший период вырос на 25% в сравнении с показателями восьми месяцев 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

За первое полугодие текущего года в рамках договоров ипотечного кредитования представителей IT-сферы было предоставлено 2,5 млрд руб. В текущем году такие соглашения заключили 350 человек. За восемь месяцев прошлого года показатель достиг 2 млрд руб. в рамках 250 договоров.

«Для сотрудников ИТ-компаний снижен требуемый уровень заработной платы, расширены возрастные рамки, а также увеличен список аккредитованных ИТ-компаний. При этом подать заявку на льготную ипотеку могут не только специалисты ИТ, но и обеспечивающие деятельность компаний бухгалтеры, экономисты и юристы»,— говорится в сообщении.

К региональным мерам поддержки представителей сферы информационных технологий относятся сниженные процентные ставки (с 6% до 1%), увеличение налогового вычета на прибыль предприятий до 70%. Данные условия будут действовать до 2024 года.

Анастасия Донскова

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