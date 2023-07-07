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Два детсада Орла начнут сотрудничать со священниками

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Орловская епархия подписала соглашение о сотрудничестве с детсадами №20 и 75 в Орле. Об этом сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Подписи под документами поставили митрополит Орловский и Болховский Тихон и заведующие дошкольными учреждениями Анна Иванова и Инна Юрченко.

Соглашение предполагает встречи со священниками, на которых детям расскажут о боге, и утренники, где воспитанники в игровой форме узнают о православных праздниках и традициях. Кроме того, епархия договорилась с дошкольными учреждениями об экспертизе «духовно-просветительских программ, проектов и учебной литературы».

В память о «важном событии» митрополит Тихон подарил заведующим книги «Большая русская икона. 300 икон из коллекции Феликса Комарова».

Алина Морозова

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