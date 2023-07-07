Кубань получит 250 млн рублей на жилищное строительство в 2023 году

Краснодарский край получит 250 млн руб. в качестве государственных субсидий, на жилищное строительство в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«С помощью федеральных субсидий будет профинансировано строительство десятков объектов, включая детский сад, школу, автомобильные дороги и очистные сооружения, что поможет дополнительно возвести около 400 тыс. кв. м жилья»,— говорится в сообщении.

Средства также получат республики Марий Эл (166,2 млн руб.), Бурятия (73,7 млн руб.), Татарстан (76 млн руб.), Новгородская (53 млн руб.), Свердловская (338,8 млн руб.), Смоленская (170 млн руб.), Тверская (80,4 млн руб.) и Челябинская (146 млн руб.) области. В общей сложности на поддержку программ жилищного строительства правительство направит 1,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

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