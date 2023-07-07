Трамваи на месяц перестанут ходить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой прекратит работу с 15 июля до 15 августа, пишет E1 со ссылкой на источник в транспортной сфере. Движение временно приостановят из-за того, что рабочие будут делать врезку путей, ведущих к новому депо.

Для пассажиров планируется запустить автобусный маршрут № 333 с литерой A. В настоящее время на его обслуживание ищут подрядчика.

Напомним, что трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой была запущена 31 августа 2022 года. Протяженность маршрута составляет 8,6 км, на пути предусмотрено 14 остановок.

Дарья Башлыкова

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