Проект проектировки логопарка «Кольцовский-2» утратил силу, его актуализируют

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о признании утратившим силу проекта планировки территории промышленного узла «Кольцовский-2» в Октябрьском районе. Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, проект утратил актуальность в связи с утверждением нового Генерального плана до 2045 года.

«Решения в части развития данной территории будут актуализированы в соответствии действующим Генпланом. Право на разработку документации по планировки территории предоставлено»,— добавили в администрации.

Напомним, в 2015 году уже официально утверждали планировку этого промышленного узла на территории между Кольцово и Тюменским трактом. Тогда заявлялось, что «Кольцовский-2» займет 1100 га, на которых будут располагаться склады, логистические центры и производственные предприятия.

В 2021 году Алексей Орлов дал разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории промышленного узла. Сообщалось, что работами займется ООО «Исток». Как пояснили в мэрии, в рамках проекта были предусмотрены иные границы территории проектирования, общая площадь — 986,28 га.

Диана Сунагатуллина

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