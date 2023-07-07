Транспортное наследие

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие экспонаты будут представлены на Воробьевых горах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Существуют разные мнения относительно того, каким образом надо сохранять наследие, автомобильное и архитектурное в том числе. Я видел немало шедевров автомобилестроения, восстановленных буквально из ничего: подлинными у них порой были только фрагменты рамы, а все остальное было выточено, заклепано, привинчено уже сегодня.

С одной стороны, новодел. С другой, оставь ржавый кусок металла в том виде, в каком он дожил до наших дней, и никто бы тогда не увидел, как выглядело вживую творение дизайнеров и конструкторов далекого прошлого. Или более конкретный пример — «красная подкова», знаменитый на весь мир автобусный парк у трех вокзалов, спроектированный Константином Мельниковым. Долгие годы шедевр архитектуры стоял позаброшенным, но сегодня его фактически сломали, оставив одни стены, чтобы в 2024 году открыть здесь Музей транспорта Москвы. Цель благая, но заплачена за нее будет очень большая цена.

Составить собственное мнение о том, что такое реставрация в контексте нашего транспортного наследия, вы сможете в ближайшее воскресенье, 9 июля, когда на Воробьевых горах пройдет очередной фестиваль «Ретрорейс». Прямо от метро «Университет» можно будет добраться до места проведения мероприятия на ретроавтобусах ЛАЗ-695 и ЛиАЗ-677М. Среди экспонатов на самой площадке самые массовые пассажирские автобусы времен СССР, грузовые автомобили и троллейбусы, пожарные автоцистерны, легендарные легковые авто «Москвич» и «Волга».

Кстати, «Волга» непростая. ГАЗ-24-04 — один из самых ранних сохранившихся универсалов 1972 года выпуска, который отреставрировали в музее в этом году. В программе также лекции, старт ретро-ралли, у детей будет возможность покататься на педальных машинках советского времени. А еще здесь же на площадке фестиваля пройдут мастер-классы и турнир по игре в домино — популярном виде гаражного досуга. Вход на фестиваль «Ретрорейс» бесплатный, надо только предварительно зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы.