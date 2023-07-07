В Петербурге начал работать автоматический комплекс фиксации дорожных ям

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) запустила на улицы города автоматизированный комплекс по выявлению нарушенного благоустройства SC-iMVS-RM3. Система на базе легкового автомобиля фиксирует в том числе дорожные ямы и нелегальные объявления на столбах и автоматически выписывает штрафы местным муниципалам.

Как рассказала «Фонтанка» со ссылкой на данные ГАТИ, на сегодняшний день за ненадлежащее состояние внутриквартальных покрытий вынесено 17 постановлений на сумму 510 тыс. рублей. Чаще всего комплекс фиксировал ямы и выбоины на проезжей части, стертую разметку, заклеенные дорожные знаки, граффити, переполненные урны и клумбы без цветов. Ранее, работая в тестовое режиме, система в мае 2023 года вынесли более 200 постановлений.

Отмечается, что на данный момент штрафы от комплекса будут выписываться только муниципалам. По адресам, находящимся в ведении комитета по благоустройству Петербурга, машина работать не будет.

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