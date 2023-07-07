Юрия Гущина назначили руководителем ГО и ЧС по Воронежской области

Юрий Гущин официально назначен директором учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», сообщает De facto. Господин Гущин приступит к своим обязанностям на посту без приставки и.о. с 7 июля.

Юрий Гущин был назначен исполняющим обязанности директора учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» в начале июня. Он родился в 1972 году в Воронеже. Окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД по специальности «Пожарная безопасность», Академию государственной пожарной службы МЧС по направлению «Государственное и муниципальное управление», а также Институт развития академии программе «Деятельность МЧС в обеспечении государственной и общей безопасности страны». До последнего назначения он занимал должность первого заместителя директора противопожарной службы Воронежской области, ранее был первым заместителем начальника регионального главка МЧС.

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