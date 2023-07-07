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Власти Кубани закупили три земснаряда для расчистки рек

Для расчистки рек на Кубани приобрели три земснаряда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

До конца текущего года поступит еще одна единица плавучей техники стоимостью 55 млн руб. Работы с помощью земснарядов проведут в Динском и Каневском районах. Два земснаряда уже приступили к расчистке дна рек Вторая Понура и Челбас от ила.

«Сейчас идут работы по предотвращению негативного воздействия вод реки Кува в Отрадненском районе с помощью гусеничного экскаватора и автосамосвалов»,— говорится в сообщении.

Меры по расчистке водоемов помогают предотвратить подтопления в период паводков.

Анастасия Донскова

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