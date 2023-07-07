Петербург отправит в Иран культурно-деловую миссию в 2024 году

Власти Санкт-Петербурга планируют в 2024 году направить культурно-деловую миссию в иранский город-побратим Исфаган, сообщила пресс-служба Смольного. Идею выдвинул губернатор города Александр Беглов министром культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммадом Мехди Эсмаили.

Как отметил господин Беглов, Иран и РФ переживают «золотое время» своих международных отношений, и «налаженный культурный диалог» будет способствовать их дальнейшему развитию. «Полноправное вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества еще больше сблизило наши страны»,— подчеркнул глава города.

Глава города также поблагодарил посла Исламской Республики Иран в РФ Казема Джалали, сотрудников дипмиссии и Культурный центр Ирана за содействие двусторонним связям.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что третий перевозчик открыл регулярное авиасообщение Петербурга с Тегераном.

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