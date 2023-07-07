Ввоз грузовиков из КНР в Челябинскую область вырос в два раза

В первом полугодии в Челябинскую область было ввезено свыше 3,5 тыс. грузовых автомобилей и единиц спецтехники из Китая. Это в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в Челябинской таможне.

В основном из КНР импортировали тягачи, самосвалы, бетономешалки, трактора и погрузчики. Сумма таможенных платежей, налогов и утилизационного сбора за транспортные средства составила более 5 млрд руб.

«Рост показателей диктуют современные российско-китайские отношения. На фоне изменений геополитической обстановки происходит замещение автопроизводителей в пользу Китайской Народной Республики», — отмечают в пресс-службе Челябинской таможни.

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