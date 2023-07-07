Житель Туапсинского района погиб в ходе спецоперации

Житель Туапсинского района Виталий Баладурин погиб в ходе СВО на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Господин Бойко уточнил, что командир зенитной самоходки Баладурин участвовал в бою, за что был представлен к Ордену Мужества посмертно.

«Я выражаю свои искренние соболезнования родным и близким Виталия Баладурина. Скорбим вместе с вами»,— говорится в сообщении.

Известно, что погибшему бойцу было 26 лет.

Анастасия Донскова

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