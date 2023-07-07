В Челябинской области объем безналичных платежей превысил 480 млрд рублей

В Челябинской области за три месяца 2023 года жители совершили около 350 млн безналичных операций по банковским картам на сумму более 480 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 13% больше по количеству и на 7% – по объему, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Количество безналичных платежей по оплате товаров и услуг в первом квартале достигло 290 млн, что на 15% больше, чем годом ранее. Средний чек сократился на 5%, до 1,4 тыс. руб. Число операций по получению наличных денег в январе-марте снизилось на 8%, объем – на 1%, до 139 млн руб. Количество операций по снятию налички в регионе сокращается последние десять лет.

Эта тенденция характерна для всей страны. По данным социологического опроса, проведенного Банком России, с помощью карты сегодня расплачиваются 79% россиян. При этом 13% респондентов не пользуются безналичными способами оплаты товаров и услуг, а 5% полностью отказались от наличных денег.

В Челябинской области за год было выпущено около 9 млн платежных карт, что на 19% больше, чем годом ранее. На каждого южноуральца приходится в среднем по две банковских карты.

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