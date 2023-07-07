Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области сократился на 9,4%

В первом квартале 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области составил 68,05 млрд руб. Это на 9,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за пять месяцев.

Без учета субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, объем вложений организаций региона в основной капитал в первом квартале составил 51,1 млрд руб., что на 8,6% меньше, чем годом ранее. Сокращение инвестиций зафиксировано в сфере сельского и лесного хозяйства – на 35,3%, добыче полезных ископаемых – на 23,3%, обрабатывающем производстве – на 23,3%, оптовой и розничной торговле – на 23,6%, деятельности гостиниц и заведений общепита – на 30,2%. В обрабатывающих отраслях объем инвестиций снизился в металлургии – на 46%, производстве электрооборудования – на 79,1%, напитков и пищевых продуктов – на более 70%, производство готовых металлический изделий – на 43,9%.

При этом в первом квартале 2023 года по сравнению с январем-мартом 2022-го в 18 раз увеличился объем инвестиций в обработку древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели), в 2,5 раза – в производство автотранспортных средств и прицепов, а также лекарственных средств и медицинских материалов, почти в три раза – резиновых и пластмассовых изделий, на 50,4% – кокса и нефтепродуктов, на 46,6% – бумаги и бумажных изделий.

Кроме того, в 3,7 раза вырос объем инвестиций по виду деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности; соцообеспечение», в 2,3 раза – «деятельность по операциям с недвижимостью», на 71,2% – «профессиональная, научная и техническая». Также на 58% увеличились вложения в строительстве, на 50,5% –в сфере транспортировки и хранения.

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