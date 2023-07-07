В Симферополе осудят водителя BMW за смертельное ДТП

В суд направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту смертельной аварии в поселке Каменка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным ведомства, ночью 20 апреля текущего года 27-летний водитель BMW X5, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. Водитель встречной иномарки погиб в результате смертельной травмы.

Выжившему водителю предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, совершенном лицом в состоянии опьянения.

Анастасия Донскова

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