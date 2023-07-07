Пассажиропоток челябинского аэропорта вырос на 20%

В январе-июне аэропорт Челябинска обслужил 966 тыс. пассажиров. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе «Курчатова».

На внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 18%, до 873 тыс. пассажиров, на международном направлении — на 39%. Всего перевозчики выполнили 3955 рейсов.

Среди внутрироссийских направлений самыми популярными традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань и Норильск. На международных линиях самыми востребованными были города Турции (Анталия и Стамбул), Таджикистана (Душанбе и Худжанд), Кыргызстана (Ош), Армении (Ереван) и Таиланда (Паттайя).

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