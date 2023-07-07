Пятеро свердловчан, участвующих в СВО, вернулись из украинского плена

Пятеро участников специальной военной операции (СВО) РФ из Свердловской области вернулись из украинского плена. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«В результате переговоров с киевской стороной на Средний Урал возвращаются пятеро свердловчан из разных городов и сел региона, которые долгое время находились в украинском плену»,— сказала госпожа Мерзлякова.

По ее данным, мужчины находятся в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской и психологической помощи они смогут вернуться к семьям. Всего из плена вернулись 45 российских военнослужащих.

В июне сообщалось о еще одном военном из Свердловской области, которого удалось вернуть из украинского плена. Тогда говорилось, что он вместе с другими 94 обменянными военнопленными свердловчанин пройдет реабилитацию в госпитале. До этого удалось вернуть четверых жителей Карпинска, Краснотурьинска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга.

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