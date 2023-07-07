Челябинский депутат Госдумы предложил создать социальное такси для участников СВО

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков предложил организовать социальное такси для участников специальной военной операции РФ на Украине, получивших инвалидность. Инициативу он направил на рассмотрение рабочей группы по СВО под руководство Андрея Турчака. Об этом господин Голиков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, необходимо подготовить федеральную программу, распространяемую на все регионы РФ, и включить услугу в единый стандарт – «социальный паспорт участника СВО». «Это позволит участникам спецоперации, получившим инвалидность и недееспособность, вызывать себе бесплатно автомобиль – такси, для совершения поездок в лечебные, просветительские и социальные учреждения»,– написал депутат. По его мнению, такая помощь повысит обильность инвалидов, а значит и уровень жизни.

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