Имущество Курского логоцентра выставили на торги за 151 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ОАО «Курский логистический центр» (КЛЦ) Светлана Краснораменская выставила на торги единым лотом его имущество за 151 млн руб. Это следует из сообщения на "Федресурсе". В лот включены активы ОАО «КЛЦ» и ОАО «Плодоовощ», расположенные в деревне Ворошнево Курского района Курской области. Торги в форме открытого аукциона намечены на 1 августа. Согласно условиям торгов, шаг аукциона — 5% от начальной цены лота, залог составляет 10%.

Лот включает восемь строений общей площадью 18,2 тыс. кв. м (в том числе склады, нежилые здания, ряд вспомогательных строений) и четыре земельных участка общей площадью 71,2 тыс. кв. м, которые являются предметом банка ВТБ. Также в лот входит ряд незалоговых активов: инфраструктура (в том числе сеть газоснабжения, канализационная насосная станция) и оборудование (в том числе котлы, скважины и коммуникации системы газоснабжения).

ОАО «КЛЦ» было создано для управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Арбитражный суд Курской области признал КЛЦ банкротом в мае 2022 года, в отношении него была введена процедура конкурсного производства. С заявлением о банкротстве общества в суд обратилось курское ООО «Апекс билд». Одним из основных кредиторов компании является ВТБ, долг КЛЦ перед банком по договору поручительства за ООО «ПЛК» на момент открытия конкурсного производства составлял 16,6 млн руб.

Екатерина Мелостная