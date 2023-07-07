Тамбовской области выделят 844 млн рублей на льготы по оплате услуг ЖКХ

Тамбовская область получит более 844 млн руб. на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение о выделении федеральных субвенций Тамбовской области подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Деньги планируется направить 113 тыс. жителям региона, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям.

По данным правительства Тамбовской области, в целом в регионе реализуются более 100 видов соцподдержки, их получают около 300 тыс. жителей региона.

Валерия Розбот

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