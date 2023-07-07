В Пулково появился интерактивный инфопилон с информацией о маршрутах городского транспорта

В петербургском аэропорту Пулково установили интерактивный пилон для получения информации о работе пассажирского транспорта Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту..

«В настоящее время подобный интерактивный пилон — единственный в Санкт-Петербурге»,— отмечается в сообщении.

Пилон подключен к порталу общественного транспорта Петербурга и позволяет построить полный маршрут до нужной точки и выбрать вид проездного билета. Он установлен на пути выхода из зоны выдачи багажа внутренних воздушных линий аэропорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково в Стамбул увеличится количество рейсов до пяти в неделю.

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