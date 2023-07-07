Дети в Первоуральске массово отравились алкоголем

В Первоуральске в педиатрическое отделение детской городской больницы поступило 10 подростков с отравлением. Как сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области, у семи из них в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

В город выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом. Несовершеннолетним оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

«В больницу несовершеннолетние попали с автобусной остановки “Гора” в поселке Пильный, что считается частью города. По одной из версий, отрабатываемой сыщиками, они употребили на берегу местного пруда неизвестный напиток, приобретенный в торговой точке. После этого дети почувствовали себя плохо и обратились за помощью»,— сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Чкаловском райсуде Екатеринбурга гособвинение запросило от пяти до десяти лет лишения свободы для обвиняемых по делу о массовом отравлении алкоголем в Екатеринбурге в 2020–2021 годах. Тогда от употребления метилового спирта скончались 44 человека. Обвинение также предлагает удовлетворить гражданские иски от семи потерпевших на общую сумму свыше 2,6 млн руб.

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