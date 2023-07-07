213 млн рублей федеральной субсидии распределят между семью воронежскими инвестпроектами по созданию турбаз

213 млн руб. федеральной субсидии в 2024 году, согласно протоколу комиссии Минэкономразвития РФ, будет распределено между семью проектами по созданию баз отдыха в Воронежской области. Как пояснили в региональном департаменте предпринимательства и торговли, объекты будут размещены в Воронеже, а также в Рамонском, Лискинском и Семилукском районах. Там уточнили, что всего от региона было подано девять заявок, из них семь было удовлетворено. Получателей субсидий ни в правительстве Воронежской области, ни в Минэкономразвития не раскрыли.

«По каждому конкретному проекту есть подготовленная документация и понимание, что будет построено. Будет построено 142 номера, исходя из расчета 1,5 млн руб. федерального гранта на один номер»,— отметили в департаменте предпринимательства и торговли Воронежской области.

В целом инвестпроекты по созданию в регионах Черноземья баз отдыха в 2023-2024 годах получат 457,5 млн руб. федеральной субсидии. Тем же распоряжением правительства РФ утверждено выделение в 2023 году 2,2 млн руб. Курской области и 16,1 млн руб. Тамбовской. Проекты Липецкой области в 2023 году получат 5,7 млн руб., в 2024-м — 220,5 млн руб.

В Курской области, как сообщалось, с участием федеральных средств будет реализован проект, предполагающий размещение трех глэмпингов в экоотеле «Простые радости» Ирины Андреевой, расположенном в пикник-парке «Новая Боевка» недалеко от центра Курска. Общая стоимость проекта составит 4,5 млн руб. В управлении культуры и туризма Липецкой области ранее рассказывали, что на рассмотрении находятся три заявки: на строительство гостевых домов в природном парке «Олений» (Краснинский район), на расширение номерного фонда загородного клуба «Донской лес» (Задонский район) и на расширение агротуристического комплекса «Живое село» (Добровский район).

Всего между проектами по созданию некапитальных средств размещения в регионах РФ будет распределено 3,9 млрд руб. в 2023 году и 4,1 млрд руб. в 2024-м.

Мария Старикова

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