«Выбор» в разы ускорил строительство

Технология объемно-блочного домостроения, которую использует строительная компания «Выбор», позволяет возводить 17-этажное здание всего за три месяца. При традиционном процессе строительства на это уходит от года до полутора лет.

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Ускорение достигается за счет того, что дом собирается из готовых комнат, сделанных на заводе. По словам генерального директора «Выбор-ОБД» Руслана Карташова, идея такого домостроения появилась еще в 30-е годы прошлого века, но реализовать ее не позволил технический уровень стройиндустрии. В 50-е к идее вернулись, используя технологию так называемого «заваленного стакана», когда на заводе делали комнату без одной стены. На заводе «Выбор-ОБД» перешли на технологию «закрытого стакана» — изготовление комнаты с четырьмя стенами, потолком, но без пола. Такая конструкция прочнее, позволяет строить дома гораздо большей этажностью: сама структура выдерживает высокие расчетные нагрузки.

На заводе «Выбор-ОБД» создали собственную формовочную машину. Разработка запатентована и уже восемь лет работает без сбоев, обеспечивая высокое качество конструкций.

Здания, возведенные по технологии «Выбор-ОБД», обладают высоким уровнем тепло- и звукоизоляции за счет двойных стен между комнатами.

Компания уже приступила к возведению домов по новой технологии в Мариуполе, поставив личный рекорд: дом возвели всего за два месяца.

Технологию воронежских строителей оценили и в Новой Москве, где квартиры в домах, построенных компанией «Выбор», пользуются популярностью у покупателей. Рядом со столицей построен новый завод «Выбор — ОБД».

Сокращенный в разы срок строительства особенно оценили те, кто покупает квартиру на «стадии котлована» — новоселья долго ждать не приходится.

В Воронеже такие дома с квартирами самых разнообразных планировок возведены во многих микрорайонах.

ООО СЗ" ВЫБОРСТРОЙ ТРИ"