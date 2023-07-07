«Выбор» в разы ускорил строительство

Технология объемно-блочного домостроения, которую использует строительная компания «Выбор», позволяет возводить 17-этажное здание всего за три месяца. При традиционном процессе строительства на это уходит от года до полутора лет.
Ускорение достигается за счет того, что дом собирается из готовых комнат, сделанных на заводе. По словам генерального директора «Выбор-ОБД» Руслана Карташова, идея такого домостроения появилась еще в 30-е годы прошлого века, но реализовать ее не позволил технический уровень стройиндустрии. В 50-е к идее вернулись, используя технологию так называемого «заваленного стакана», когда на заводе делали комнату без одной стены. На заводе «Выбор-ОБД» перешли на технологию «закрытого стакана» — изготовление комнаты с четырьмя стенами, потолком, но без пола. Такая конструкция прочнее, позволяет строить дома гораздо большей этажностью: сама структура выдерживает высокие расчетные нагрузки.
На заводе «Выбор-ОБД» создали собственную формовочную машину. Разработка запатентована и уже восемь лет работает без сбоев, обеспечивая высокое качество конструкций.
Здания, возведенные по технологии «Выбор-ОБД», обладают высоким уровнем тепло- и звукоизоляции за счет двойных стен между комнатами.
Компания уже приступила к возведению домов по новой технологии в Мариуполе, поставив личный рекорд: дом возвели всего за два месяца.
Технологию воронежских строителей оценили и в Новой Москве, где квартиры в домах, построенных компанией «Выбор», пользуются популярностью у покупателей. Рядом со столицей построен новый завод «Выбор — ОБД».
Сокращенный в разы срок строительства особенно оценили те, кто покупает квартиру на «стадии котлована» — новоселья долго ждать не приходится.
В Воронеже такие дома с квартирами самых разнообразных планировок возведены во многих микрорайонах.
ООО СЗ" ВЫБОРСТРОЙ ТРИ"
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