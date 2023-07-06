Haval назвал стоимость кроссовера M6 на российском рынке

Компания Haval назвала стоимость кроссовера Haval M6, продажи которого на российском рынке начнутся в 2023 году.

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Фото: Haval Haval M6

Фото: Haval

Автомобиль будет доступен со 143-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической и 7-ступенчатой роботизированной коробками передач и передним приводом.

В оснащение новинки войдут камера заднего вида, круиз-контроль, система помощи при торможении, система помощи при экстренном торможении, ассистент помощи при подъеме в гору и при спуске и ряд других электронных помощников водителя.

В рамках адаптаии к России основные элементы кузова получили оцинковку, колесные арки и нижняя часть обработаны специальным антикоррозийным покрытием, а накладки из неокрашенного пластика, расположенные по низу переднего и заднего бамперов и дверей, более устойчивы к внешнему воздействию.

Стоимость Haval M6 с «механикой» составит от 1,9 млн руб, а кроссовер с «роботом» обойдется минимум в 2 млн руб. Продажи кроссовера начнутся в июле 2023 года.

Максим Вершинин

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