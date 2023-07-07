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Коммерсантъ FM
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Производство мяса птицы в федеральных округах РФ за пять месяцев 2023 года

Федеральный округ Январь—май 2023 года (тыс. тонн) Январь—май 2022 года (тыс. тонн) Динамика (в %)
Сибирский 194,9 176,4 9,4
Приволжский 648 633,5 2,2
Северо-Кавказский 186 174,2 6,3
Центральный 1072 1063 0,8
Южный 196,6 190,6 3
Дальневосточный 21,5 22,2 -3,2
Уральский 205,4 209,2 -1,8
Северо-Западный 212,8 219,5 -3,1
Российская Федерация 2737 2667 2,5

Источник: подсчеты участников рынка и “Ъ”, данные Росстата.

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