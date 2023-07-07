Производство мяса птицы в федеральных округах РФ за пять месяцев 2023 года

Федеральный округ Январь—май 2023 года (тыс. тонн) Январь—май 2022 года (тыс. тонн) Динамика (в %) Сибирский 194,9 176,4 9,4 Приволжский 648 633,5 2,2 Северо-Кавказский 186 174,2 6,3 Центральный 1072 1063 0,8 Южный 196,6 190,6 3 Дальневосточный 21,5 22,2 -3,2 Уральский 205,4 209,2 -1,8 Северо-Западный 212,8 219,5 -3,1 Российская Федерация 2737 2667 2,5