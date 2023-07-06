Главные новости за 6 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку информации после появления сообщений об отказе принять в 10-й класс школы № 101 девочку с крашенными волосами.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Краснодаре заявил, что Крым с начала года пытались атаковать 70 раз с помощью беспилотников.

В Апшеронском районе в отношении руководителя машиностроительного завода возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудника на рабочем месте.

Фонд «Кинопрайм» миллиардера Романа Абрамовича в октябре текущего года проведет фестиваль актуального российского кино «Маяк» в Геленджике.

В Геленджике в районе скульптуры «Дама с собачкой» женщина упала с обрыва. Спасти ее не удалось.

В Краснодаре произошел пожар на пшеничном поле в районе жилого массива Пашковский. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

До конца года на всех курортах Краснодарского края установят централизованную систему распознавания лиц.

С 8 июля в Крыму вводят особый противопожарный режим. Такое решение принято в связи с прогнозируемым установлением 4 и 5-го классов пожарной опасности на полуострове.

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