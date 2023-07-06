В Керчи похоронили погибшего на СВО военнослужащего

В Керчи прошла церемония прощания с Федором Федосеевым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Святослава Брусакова Фото: Telegram-канал Святослава Брусакова

Федор Федосеев родился в Керчи, учился в школе №12, в 1996 году окончил ВПТУ №12 по специальности судоводитель. Он оказывал помощь в охране общественного порядка при проведении референдума в Крыму в 2014 году. С мая 2015 года он работал в полке народного ополчения Крыма. Был удостоен госнаграды — Знака отличия главы Республики Крым медали «За защиту Крыма», а также медали святого Георгия и отличительного знака «Серебряный крест народного ополчения».

В 2023 году Федор Федосеев заключил контракт с Минобороны РФ, служил в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты. Он погиб в Запорожской области 27 июня. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Церемонии прощания 6 июля также прошли в Севастополе. Там похоронили разведчика-пулеметчика и корабельного старшину, погибших на СВО.

Татьяна Ручкина

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