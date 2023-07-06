«Пятерочка» не въезжает

Верховный суд РФ вернул на третий пересмотр дело о незаконном переустройстве нежилых помещений первого этажа многоквартирного дома в Краснодаре. Собственник коммерции без необходимых согласований перестроил здание под магазин «Пятерочка» и не исполнил предписания мэрии о приведении помещений в первоначальное состояние. Эксперты считают, что суды неверно квалифицировали произведенные изменения, по факту являющиеся реконструкцией, и если они обратят на это внимание, администрация может выиграть дело.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что собственник коммерческих помещений на первом этаже дома произвел незаконную реконструкцию здания

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эксперты считают, что собственник коммерческих помещений на первом этаже дома произвел незаконную реконструкцию здания

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отменил судебные акты кубанских судов и вернул в Краснодарский краевой суд на третий пересмотр иск администрации Краснодара к собственнику нежилых помещений первого этажа многоквартирного дома в Юбилейном микрорайоне города Евгению Беляеву. Соответствующее определение опубликовано на сайте высшей судебной инстанции.

Как следует из материалов дела, в июне 2018 года краснодарские власти выявили, что в доме ведутся ремонтные работы по переустройству первого этажа под магазин «Пятерочка». В частности, фасад обшивался панелями, были оборудованы две входные группы, пристроен металлический навес и оборудован разгрузочный пандус. Собственнику помещений было направлено предписание привести их в первоначальное состояние, однако требование исполнено не было. Это стало основанием для обращения администрации Краснодара в Ленинский районный суд города с иском о продаже незаконно переустроенного помещения с публичных торгов, возложением на покупателя обязанности привести помещение в первоначальное состояние и выплате нарушителю стоимости проданной недвижимости за вычетом расходов на соответствующие работы. Господин Беляев, в свою очередь, предъявил встречный иск к мэрии — о сохранении недвижимости в переустроенном состоянии.

Экспертиза определила, что состояние здания после проведенных работ соответствует всем техническим, санитарным и противопожарным нормам и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, указал эксперт, помещения являются не встроено-пристроенными, а пристроенными к жилому дому. В иске мэрии было отказано.

Однако крайсуд выводы эксперта опроверг строительной документацией, отметив, что собственник своими действиями нарушил нормы о распоряжении общим имуществом многоквартирного дома. Апелляция требования мэрии удовлетворила и разрешила выставить помещения на торги.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции указал, что продажа помещений с торгов является исключительной мерой и вернул дело в Краснодарский краевой суд на повторное рассмотрение.

Крайсуд провел еще одну экспертизу, которая установила, что возведенная входная группа создает угрозу жизни и здоровью граждан, так как с ее появлением уменьшилась ширина проезда для пожарной техники. Также коллегия пришла к выводу, что собственник незаконно соорудил проемы в стенах дома, самовольно осуществил пристройку и занял часть общего земельного участка без решения собственников дома. В этой позиции дело дошло до Верховного суда.

Однако коллегия ВС, отталикиваясь от того, что продажа с публичных торгов является исключительной мерой, потребовала перепроверить, действительно ли собственник помещений получил предписания мэрии и имел реальную возможность устранить нарушения.

Председатель краснодарского ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский считает, что произведенное собственником помещений переустройство здания по факту представляет собой явную незаконную реконструкцию, заключающуюся в радикальных изменениях характеристик дома.

По мнению краснодарского юриста, специализирующегося на жилищных вопросах, Виталия Бабича, если при пересмотре дела краевой суд признает факт незаконной реконструкции, администрации Краснодара для продажи помещений на торгах придется требовать применения закона по аналогии с нормами о последствиях незаконных переустройств и перепланировок.

Михаил Волкодав

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